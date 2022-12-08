نجم النصر متورط في فضيحة فساد بـ “مونديال قطر”

كشف الصحفي الفرنسي الشهير رومان مولينا عن أسماء لاعبي المنتخب الكاميروني في مونديال قطر 2022، حيث تعرضوا لـ “فضيحة فساد كبرى”، وكان من ضمنهم نجم نادي النصر فنيسنت أبو بكر.

الاقصاء من المونديال

ولعب المنتخب الكاميروني في قطر في مونديال 2022 وانتهى به الأمر بالإقصاء من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة السابعة، حيث حقق فوزًا تاريخيًا على البرازيل في المباراة الأخيرة.

وشهد المونديال وجود مهاجم النصرأبو بكر ، الذي كان مع الأسود في المونديال، وأحرز هدفين أمام صربيا والبرازيل، وكشف رومان مولينا أن العديد من لاعبي المنتخب الكاميروني أنفقوا أموالا لدعوة المدرب سونغ لهم للمشاركة.

لم يذكر مولينا، الذي اعتاد على الجدل، أسماء اللاعبين الذين حصلوا على الأموال، أو الذين تم دفع أجورهم للانضمام إلى تشكيلة الكاميرون لكأس العالم، لكنه أكد أن لاعبي الكاميرون قدموا رشاوي من أجل الانضمام.

فضائح المنتخب الكاميروني

للسبب نفسه، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب فضيحة تتعلق بالمنتخب الكاميروني، وقبل موسمين، اتهمت صحيفة تركيا مهاجم بشيكتاش أبو بكر، بمحاولة رشوة أحد مواطنيه في الدوري التركي لمساعدته على الانضمام للمنتخب الوطني