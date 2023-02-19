عاجل.. هزة أرضية جنوب شرق المملكة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر

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رصدت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية جنوب شرق المملكة بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16 كم صباح هذا اليوم الساعة 7:55.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق ابا الخيل بأن هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بحوالي 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان.

زلزال السعودية اليوم

وأفاد بأنه وبناءُ على نتائج خريطة الشدة الزلزالية أن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة ولله الحمد بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة.

وقال بأن الهيئة تتابع وتراقب وترصد الهزات الأرضية وتعمل على تحليلها وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق المملكة والوضع مطمئن ولله الحمد.