عاجل.. وزير الرياضة يقدم مكافأة مالية 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الهلال

قدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الهلال عقب تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وحجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مقعدًا في نهائي دوري أبطال آسيا 2022، بعد فوز عريض على الدحيل القطري بنتيجة (7-0)، في مباراة نصف النهائي، التي جمعت بين الفريقين على ملعب الثمامة.

وحقق الهلال أكبر انتصار في تاريخ مواجهات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليضرب موعدًا مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، في المباراة النهائية، حيث تقام مباراة الذهاب (على ملعب مرسول بارك أو جدة)، في 29 أبريل، بينما تقام مباراة العودة، على ملعب سايتاما باليابان.