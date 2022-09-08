عاجل: وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا

تُوفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مساء اليوم، عن عمر ناهز 97 عاما، بعد معاناتها من أمراض الشيخوخة، بعد يوم من ظهورها مستندة على عصا، أثناء قبولها تولي رئيس الوزراء الجديدة ليز تراس منصبها.

وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا

كان أطباء قصر باكنجهام الملكي، أبدوا اليوم قلقهم بشأن الحالة الصحية للملكة، والذين قرروا وضعها تحت الملاحظة الطبية بمكان إقامتها في بالمورال، وفق ما أعلنه القصر الملكي.

ويتوافد أفراد العائلة الملكية في المملكة المتحدة، منذ الصباح، إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية، في وقت غادرت رئيسة الوزراء اليوم جلسة للبرلمان بشكل عاجل.