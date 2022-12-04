عاجل| وفاة الصحفي والإعلامي مفيد فوزي بعد صراع طويل مع المرض

توفى الإعلامي والصحفي الكبير مفيد فوزي، بعد صراع طويل مع المرض، وخضوعه لإجراء عملية جراحية في القنوات المرارية عن عمر يناهز 89 عاما.

تفاصيل وفاة مفيد فوزي

وتوفى الإعلامي مفيد فوزي في الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، عن عمر يناهز 89 عاما.

وتعرض مفيد فوزي، لوعكة صحية، اضطرته لإجراء عملية جراحية في القنوات المرارية عن عمر يناهز 89 عاما، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات خلال الايام الماضية بسبب تدهور الحالة الصحية لها.

وفاة مفيد فوزي

مفيد فوزي خضع لإجراء عملية جراحية، عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

الوعكة الصحية التي تعرض لها لم تكن الوحيدة في دخوله المستشفى، بل تعرض لأزمة نفسية بعد وفاة اثنين من أقرب أصدقائه، وهما الفنان سمير صبري والكاتب الصحفي صلاح منتصر.