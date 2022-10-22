عاجل.. وفاة الفنان خالد سامي بعد معاناة مع المرض

المناطق ـ متابعات

توفي اليوم السبت، الفنان خالد سامي بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز الـ 60 عامًا، حسبما أعلن ابنه عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وفاة خالد سامي

وكتب فيصل الدسيماني، نجل الراحل: لله ما أخذ ولله ما أعطى كثيرًا.. والدي خالد الدسيماني (أو كما تعرفونه باسمه الفنّي خالد سامي) أنتقل إلى رحمة الله اليوم بسبب تداعيات صحيّة.

وتابع: والدي كان أيقونة فنيّة، لكن الأهم من ذلك أنه كان رجلًا طيّبًا.. أنا وعائلتي نمرّ بظرف ثقيل ومؤلم، ولا نطلب منكم إلا الدعاء له وذكره بالخير.

وفاة الفنان خالد سامي

فيما كتب ابنه تركي، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي “.

وتابع: “بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي .. يارب اربط على قلبي”.

اقرأ أيضا| “الكهرباء” توضح خطوات تقديم طلب بنقل أو إزاحة عمود كهربائي

من هو خالد سامي

ولد الفنان خالد حمد الدسيماني، وشهرته “خالد سامي” في مدينة بريدة الكائنة بمنطقة القصيم.

بدأ مشواره الفني في أواخر السبعينات من القرن الماضي، ويعد من الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون، حيث تعرف على الممثل محمد الكنهلن الذي أخرج له إحدى المسرحيات في جمعية الثقافة والفنون وكانت بدايته كممثل مسرحي.

أعمال خالد سامي

ويعد برنامج “أوراق ملونة” هو أول عمل للفنان خالد سامي، والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس من بعد ذلك، تبعه برنامج “من كل بستان زهرة” الذي كان يقدم كل يوم موضوعا منفردًا.

قدم الفنان خالد سامي خلال مسيرته العديد من الأعمال السعودية والخليجية، كما كان له مشاركة جيدة بالأعمال العربية المشتركة حيث عمل في بداياته بالمسلسلات البدوية السورية وأيضًا شارك بأعمال مصرية واستطاع إتقان اللهجة المصرية، ومن أعماله أمام فردوس عبد الحميد “مسلسل النوة”.