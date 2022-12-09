عاجل.. ولي العهد: العلاقة العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل

ألقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، كلمته خلال القمة العربيـــة الصينية للتعاون والتنمية، التي تقام على أرض المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض.

وقال ولي العهد: “العلاقة العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، كما يجب تــعزيز الشراكة بين دولنا والصين، والمملكة تعمل على تعزيز التعاون من أجل الاستقرار الدولي والعالمي ونؤكد استعدادنا للتفاعل مع المبادرات البيئية”.

وأضاف: “نقدر موقف الصين في دعم التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، ونسعى إلى تعزيز مستوى التعاون والتطلع إلى مرحلة جديدة من الشراكة”.