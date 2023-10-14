عادات تحافظ على صحة القلب بعد سن الخمسين

المناطق_متابعات

وقالت الطبيبة في حديث لموقع “Gazeta.Ru” الروسي: “يمكن ممارسة التمارين الهوائية Aerobic exercise مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات لمدة 30-60 دقيقة يوميًا ولمدة خمسة أيام على الأقل أسبوعيا”.

وأضافت: “المهم هو الحركة والتقليل من فترات الجلوس والخمول البدني. كما يجب ألا ننسى التجوال في الهواء الطلق”.

ولفتت الدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا، الانتباه إلى دور النظام الغذائي الصحي، وتنصح باتباع النظام الغذائي لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، والتقليل من تناول الدهون المشبعة واستبدالها بالدهون غير المشبعة، والإكثار من تناول المواد الغذائية النباتية الغنية بالألياف الغذائية، وكذلك تناول الأسماك الدهنية على الأقل مرة في الأسبوع والتقليل من استهلاك الملح والكربوهيدرات البسيطة.

كما تنصح الطبيبة بالإقلاع عن التدخين أو تقليل عدد السجائر التي يدخنها الشخص يوميًا.

وأشارت إلى أن النوم الصحي مهم جدًا، على ألا يقل عن سبع ساعات في اليوم، وذلك لأن الجسم يحتاج إلى وقت لاستعادة قواه.

واختتمت: “لا ينبغي إهمال الفحوصات الطبية المنتظمة التي يجريها الأطباء، والتي تساعد على تحديد عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية والسيطرة عليها”.