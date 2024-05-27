عادات غذائية تسرع من الشيخوخة

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يرى الأطباء أن الاستهلاك المنتظم للأطعمة التي تفتقر للعناصر الغذائية وتحتوي على “سعرات حرارية فارغة”، يمكن أن يؤدي إلى تسريع ظهور علامات الشيخوخة، ويتسبب بظهور أمراض أهمها مقاومة الأنسولين أو الضيق المزمن.

وأشار الخبير وطبيب التغذية، أندريه مارتيوشيف، إلى أن بعض المواد الغذائية قد تسرع الشيخوخة، مثل رقائق البطاطا والدوناتس والبطاطا المقلية والمشروبات الغازية وكذلك مصادر الألياف والغلوتين والوجبات السريعة تؤثر سلبًا على الجسم، خاصة في ظل وجود تشوهات في الجهاز الهضمي.

وأوضح مارتيوشيف، أن التخمير يحدث نتيجة تناول الأطعمة الغنية بالألياف، وفي حال وجود مشاكل في الأمعاء الغليظة، فإن هذه الأطعمة مثل الخضار الطازجة والفواكه ونخالة الحبوب والبقوليات قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل الأمعاء.

وبين الخبير صعوبة هضم الغلوتين وكونه يؤدي إلى تلف الغشاء المخاطي في الأمعاء، ما يؤثر على الجهاز الهضمي بما في ذلك مكونات الوجبات السريعة، ما يعطل عملية التمثيل الغذائي بسرعة، ويسبب الإجهاد المزمن والالتهابات ونقص التغذية.

كما أضاف أن الأطعمة الدهنية قد تؤدي إلى عدم الراحة عند تضرر تدفق العصارة الصفراء في ظل زيادة استهلاك الكربوهيدرات السهلة الهضم والوجبات السريعة في النظام الغذائي ما يزيد من مستويات الأنسولين ويقلل من سيولة العصارة الصفراء ويؤدي أيضًا إلى تقلص المرارة، خاصة مع زيادة الهرمونات الجنسية الأنثوية (الأستروجين).