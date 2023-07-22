عادات يجب التوقف عنها بعد الأربعين

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شدد خبراء صحة على ضرورة أن يحرص الشخص على الاهتمام بتنظيم حياته خلال فترة الأربعينيات من العمر، والكف عن العديد من العادات غير السليمة التي قد تؤثر على صحته.

وأوضح الخبراء أن هناك بعض الأمور لا يمكن للشخص المواصلة فيها بعد بلوغه سن الأربعين، منها تناول الطعام بدون اكتراث وإهمال ممارسة الرياضة وفقاً لموقع “إيت ذس نوت ذات”.

وقدموا عدة نصائح تساعدك على البقاء بصحة جيدة في فترة الأربعينيات.

السهر

النوم الجيد والكافي أمر بالغ الأهمية مع التقدم في السن، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن البالغين الذين ينامون بانتظام أقل من 7 ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري والاكتئاب.

الجلوس الخاطئ

يجب الحرص على الجلوس بطريقة سليمة، لمنع ظهور آلام الظهر، خاصة آلام أسفل الظهر؛ إذ إن غالبية هذه الآلام تنجم عن الجلسة السيئة في العمل وعضلات البطن الضعيفة.

التدخين

التدخين من العادات السيئة التي يمارسها الملايين حول العالم، والتدخين لا يضر فقط بالرئتين، فسمومه تصل إلى الكلى والمثانة، ونظام الترشيح في الجسم، مما قد يصيب الأعضاء الأخرى بالفشل على المدى البعيد.

إهمال العقل

العقل عضو يستفيد كثيرًا من التمارين الذهنية، التي تبقي الشخص يقظًا وتحافظ على صحة العقل، مثل تعلم أشياء جديدة، ولغة جديدة، وممارسة ألعاب العقل.

التمارين الشاقة

الرياضة مهمة جدًا في الأربعينيات، لكنْ هناك خطر إصابة حقيقي لمن يمارس تمارين جديدة بشكل مكثف؛ لأنها قد تتسبب في حدوث إصابات جسدية، لذا يجب التأني في التمارين وتنفيذها بدقة، لا بكثافة.

السمنة

تعد السمنة من بين أكثر عوامل الخطر بالنسبة للمصابين بأنواع كثيرة من السرطان، وقد أظهرت الدراسات أن مجرد زيادة الوزن، وليس بالضرورة السمنة الهائلة، يزيد من المخاطر أيضًا، لذا يجب مراقبة الوزن واتباع نظام صحي في الأربعينيات.

سرطان البروستات

سرطان البروستات يعتبر ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا للرجال بعد سرطان الجلد، لذا التشخيص المبكر يعتبر أمرًا محوريًا لتجنبه أو علاجه في الوقت المناسب.

إهمال الضغط

ارتفاع ضغط الدم لا يضر بالقلب فقط، بل له آثار خطيرة ودائمة على الكلى أيضًا. ويعد ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط من بين الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي في الولايات المتحدة.