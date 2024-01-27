عادات يومية “تضر” بصحتنا دون أن ندري

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بعض العادات اليومية، قد تؤثر علينا وعلى صحتنا بشكل إيجابي، لكن البعض الآخر قد يكون خطيرًا تمامًا، ودون أن ندري تتأثر صحتنا.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز العادات التي قد تؤثر سلبًا علينا وفقًا لما ذكره موقع برايت سايد بنسخته الإنجليزية.

1- وضع قدم على أخرى

أول من تحدث عن الضرر الناجم عن وضع ساق على أخرى، كانت شركة تصنيع المكملات الغذائية في عام 1999.

حتى أنهم أطلقوا حملة واسعة النطاق في الولايات المتحدة تسمى The Great CrossOut، والتي لم تكن مجرد خدعة إعلانية: العديد من الدراسات تؤكد أن الجلوس مع وضع ساقيك متقاطعتين (على كرسي أو على الأرض) يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والدوالي وتلف الأعصاب.

2- إطعام الطيور

يعد إطعام الحمام أحد الأنشطة المفضّلة التي يحب الآباء القيام بها مع أطفالهم، لكن لسوء الحظ، إنها ليست ممتعة فحسب، بل خطيرة أيضًا.

إن احتمالات إصابة الطيور بمرض معدٍ تزيد على 50%.

يحمل الحمام داء الطيور، وداء العصيات القولونية، وداء النوسجات، وداء السالمونيلات، والسل، وداء الليستريات، وحمى الأرانب، ومرض نيوكاسل، وداء المقوسات… هل أنت متأكد أنك تريد معرفة القائمة الكاملة؟

3-ارتداء نوع رخيص من النظارات الشمسية

في سعيهم لتوفير المال، يستخدم المصنعون البلاستيك الرخيص الذي لا يحمي عينيك من الأشعة فوق البنفسجية، والتي يمكن أن تؤدي في ضوء الشمس الساطع إلى حرق الشبكية.

يؤدي التظليل إلى اتساع حدقات العين وتلقي جرعة مضاعفة من الأشعة فوق البنفسجية، وهو ما يعد أكثر ضررًا من عدم ارتداء النظارات الشمسية على الإطلاق.

قد تتسبب الأشعة فوق البنفسجية الزائدة في إعتام عدسة العين أو تلف عينيك أو حتى الإصابة بالسرطان.

4- شرب الكثير من الماء

نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح: شرب الكثير من الماء ليس صحيًا دائمًا، على الرغم من أن شرب القليل جدًا منه أيضًا.

يصرّ الباحثون على أن احتياجات الجسم من الماء فردية؛ إذا كنت تتحرك كثيرًا وتمارس الرياضة، فاشرب أكثر؛ إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو القلب والأوعية الدموية، فمن الأفضل أن تشرب كميات أقل، في كلتا الحالتين، فإن أفضل طريقة للعثور على احتياجاتك اليومية هي العطش، فإذا لم تشعر به، فلا تضغط على نفسك.

5. استخدام قربة الماء في العلاج

إن وضع قربة الماء البارد أو الساخن على المنطقة المؤلمة هو طريقتنا المفضلة لتخفيف الألم، ولكن هناك قائمة كاملة من الأمراض التي لا تتطلب على وجه التحديد استخدام قِرب الماء الساخن.

وتشمل: النزيف، والالتهاب الحاد في البطن (التهاب الزائدة الدودية، والتهاب المرارة، والتهاب البنكرياس)، وفي الساعات القليلة الأولى والأيام القليلة بعد الالتواء أو الإصابة، تعتبر الإجراءات الحرارية ضارة.

6-تناول الطعام على المكتب

هناك أنواع مختلفة من أماكن العمل، ولكن معظمها غير مناسب لتناول الطعام، والأخطر من ذلك، أنها تتراكم فيها أطنان من البكتيريا التي لا تعد مفيدةً تمامًا لعملية الهضم.

إذا لم يكن ذلك كافيًا بالنسبة لك، فتذكر أن رائحة طعامك قد تزعج زملاءك، وأن عقلك يحتاج إلى الراحة، وأن ساقيك تحتاجان إلى التمرين، وأن معدتك لا تستطيع هضم الطعام لأن عقلك لا يركز على استهلاكه.

7- شرب الحليب خالي الدسم

الحليب خالي الدسم لا يقترب حتى من الحليب العادي من حيث الفائدة، عندما يتم استخلاص الدهون من الحليب، تذهب الفيتامينات معها، ويتم استبدالها بمواد صناعية ليست مفيدة لك تمامًا.

تعمل العديد من الشركات المصنعة على “تقوية” الحليب الخالي من الدسم عن طريق إضافة مسحوق الحليب، مما قد يؤدي إلى أكسدة الكوليسترول الموجود في الحليب.

ومن المعروف أن الحيوانات التي تستهلك الكولسترول المؤكسد قد تعرضت لتراكم اللويحات الشريانية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.