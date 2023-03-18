عاد لها بعد عقود.. حاكم تكساس: “مبهور” بنهضة المملكة.. ومستقبلها “واعد”

أبدى حاكم ولاية تكساس وزير الطاقة الأمريكي سابقاً ريك بيري، إعجابه بالنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة، والتي أبهرته بعد أن غادرها منذ عقود، وعقب أن أمضى فترة ليست قليلة، من خلال عمله كطيار في سـلاح الجو الأمريكي بالظهران، في سبعينيات القرن الماضي.

وقد عاصر بيري، خروج المملكة من قلب الصحراء إلى التمدن، وشاهد ولادة أرامكو في أيامها الأولى، وعاد بعد أربعة عقود وزيراً لطاقة بلاده، ولاحظ التقدم والتغيير الإيجابي، ولم يتمالك نفسه إلا أن يعبّر عن دهشته بتلك النقلة التي شهدتها المملكة.

ويعتبر حاكم تكساس، الشعب السعودي شعباً إيجابياً، يعيش في آمالٍ كبيرة، متفائلاً بالمستقبل، الذي تنبعث منه فرص الاستثمار أكثر مما يُخال للكثير، لا سيما في قطاعات الطاقة، والطاقة النظيفة، والوقود الصخري.

ويجزم “بيري” أن الاستثمار في المملكة فرصة حقيقية للغاية لتطوير حيويتها، وتوجهاتها، وأكد حماسه العميق لمستقبل العلاقات بين المملكة وبلاده بالعموم، وولاية تكساس التي يرى أنها الأكثر توفيقاً في مجال الابتكارات.