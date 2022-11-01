عاملة نظافة ترد شيكًا بمليون جنيه

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تصدرت عاملة نظافة مصرية من محافظة الإسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي في مصر؛ لأمانتها وحسن تصرفها حينما عثرت على شيك بمبلغ مليون جنيه داخل حمام السيدات، وسارعت برده إلى أصحابه حتى تخلي مسؤوليتها وتؤدي واجبها.

أمانة وواجب

وقالت عبير، البالغة 32 عامًا: إنها كانت تمارس عملها اليومي بشكل طبيعي داخل حمامات السيدات في أحد النوادي الرياضية بالإسكندرية، غير أنها تفاجأت بوجود شيك بمبلغ مليون جنيه على الرخامة بجانب الحوض.

وعلى الفور تواصلت مع مديرها بالعمل وأخبرته بالأمر لرد الشيك لصاحبه. كما أكدت عبير أنها لم تفكر إطلاقًا في أخذ الشيك لحسابها وتقوم بصرف المال وتحصل عليه، مشيرة إلى أنها تتولى مسؤولية الإنفاق على ابنتيها ولا تريد تربيتهما على مبادئ غير سليمة.

تكريم وإشادة

وأشارت عبير إلى أن هذا لا يعتبر الموقف الأول من نوعه الذي تتعرض له أثناء عملها، حيث عثرت من قبل على هواتف محمولة ومصوغات ذهبية، إلا أنها اعتادت أن ترد الأمانة لصاحبها.

وردًّا على أمانتها الشديدة قررت إدارة النادي تكريمها، فيما أشاد مرتادو مواقع التواصل بأمانة عبير وتصرفها الذي يستحق التقدير.