عبدالرحمن الشقير: التاريخ السعودي استلهم خبراته وثقافته من 600 سنه (فيديو)

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قال الدكتور عبدالرحمن الشقير، الأستاذ المساعد في علم الاجتماع بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ والمؤرخ والباحث المتخصص في علم اجتماع المعرفة، إن المؤرخ المعاصر اليوم يقرأ ويكتب التاريخ من منظور ديني متوقف على كتابات ما قبله من المؤرخين.

وأوضح في تصريحات لـ بودكاست “فنجان” المذاع عبر إذاعة “ثمانية” أن التاريخ اليوم يعاني من أزمة نص مقيَّد بخطابه، وبغية تجاوز هذه الأزمة، يلزمنا فحص ومراجعة وإنتاج ما هُمّش سلفًا من تاريخ المنطقة، خصوصًا تاريخ نجد ما قبل الوهابية، حتى نضع «الحدث في السياق، لا النص في الحدث»، ويكون سردنا للرواية السعودية الحديثة اليوم مكمّلًا للمرحلة التي قبلها.

وأكد أن علوم “الاقتصاد الاجتماع والفلسفة” لا بد أن تكون مقررا أساسيا في الجامعة، مردفا: “عندما نقول نراجع التاريخ نعيد قراءة النصوص ونكرس ما تم تداوله في السابق!”.

وشدد على أن التاريخ السعودي يستلهم خبراته وثقافته من 600 سنة، مشيرا إلى أنه توقف كثيرا عند ظهور دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، والتي كانت تنويريه إسلامية لا أحد يشك فيها.

وبين أن المؤرخين الذين أتوا إلى الدولة السعودية الأولى عندما يتم الاطلاع على تاريخهم “تلاحظ أنه أرخوا للدعوة وليس الدولة، ورأوا التاريخ من منظور ديني”.