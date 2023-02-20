عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية بجمهورية ألبانيا

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم، معالي وزير الداخلية بجمهورية ألبانيا بيلدار تشوشي.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين.

كما جرى توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي.