عبدالله بن فيصل العثمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيديا يستقبل رئيس مجلس الوزراء المصري بمكاتب مجموعة “جيديا” الرئيسية في القاهرة

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فور مغادرته القاهرة حيث كان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء زيارتهم لمكاتب مجموعة “جيديا” بالعاصمة المصرية، عبر الأستاذ عبدالله بن فيصل العثمان مؤسس ورئيس مجلس إدرة مجموعة جيديا عن سعادته بهذه الزيارة والتي تعد دليلًا على القيمة التي تضيفها المجموعة في المنطقة والنمو سريع الوتيرة الذي تشهده منذ تأسيسها إلى الأن ، وسعيها الدؤوب نحو تعزيز حلولها الرقمية المبتكرة بما يخدم كافة النشاطات الاقتصادية في كافة الأسواق العاملة فيها.

وأشاد العثمان بجهود فريق مجموعة جيديا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والهند، من أجل التوسع بخدمات مجموعة جيديا في وفتح أسواق جديدة تساعد على نمو وتعزيز اقتصاديات دول المنطقة وخاصة مع الاهتمام الخاص بالمدفوعات الرقمية، مؤكدًا على أن استثمارات مجموعة جيديا في مصر من شأنها توطيد العلاقات الاقتصادية الراسخة في الأساس بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي تعود بالمنفعة على المنطقة ككل فضلاً عن تعزيز فرص النمو فى فضاء الاقتصاد الرقمي.

وخلال الزيارة استعرض مسئولو المجموعة الخطط التوسعية لمركز خدمات الدعم العملياتي في مصر والذي يقدم مجموعة من الخدمات التقنية، وخدمات البحث والتطوير والمنتجات على مستوى المجموعة. كما تضمنت الزيارة بحث توسيع تعاون الشركة مع الحكومة المصرية في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات أبرزها مجال تدريب العاملين بالشركة وكذلك بحث مشروع تأسيس أكاديمية تكنولوجية للتعليم وتدريب الشباب والمواهب التقنية وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبناء كوادر شابة محترفة في مجال التكنولوجيا.

وتعد مجموعة “جيديا” إحدى المنشآت الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية حيث تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية سنة 2008 ونمت عملياتها بشكل كبير مما جذب مستثمر من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضخ قرابة 270 مليون دولار أمريكي في عام 2018 لكونها نموذج أعمال ذا مستقبل واعد في قطاع التكنولوجيا.

وحققت الشركة العديد من النجاحات في الفترة الماضية، إذ بلغت قيمة استثماراتها منذ أن دخلت السوق المصري أكثر من 40 مليون دولار أمريكي، كما تضاعف حجم أعمالها 3 مرات في العام الماضي، وتخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالي في الفترة المقبلة، بالإضافة الى الاستمرار في التوسع الدولي لخدمة أسواق أخرى في المستقبل القريب.

وكانت مجموعة جيديا قد حصلت على شهادة رسمية كأفضل مكان للعمل ® (GPTW®) في جميع مكاتبها بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والهند والتي يعمل فيها أكثر من 2500 موظف. وتفتخر المجموعة بتصنيفها كواحدة من أفضل 25 شركة للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط من قبل مجلة فوربس المرموقة.