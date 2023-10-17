عبد اللهيان: حماس لن تسمح لإسرائيل باجتياح غزة ونتوقع أعمالا استباقية

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أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، مساء الاثنين، أن قادة حماس لن يسمحوا لإسرائيل بالقيام بأي عمل في غزة.

وأوضح عبد اللهيان أنه لن يتم السماح لإسرائيل بالقيام بأي عمل في غزة دون مواجهة العواقب. وعن احتمال دخول بلاده للحرب أفصح قائلا إن كل الخيارات مفتوحة.

وقال وزير خارجية إيران إنه يتوقع أعمالا استباقية من حماس خلال الساعات القادمة.

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وكان عبد اللهيان قد حذر الأحد، من انفجار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط جراء الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في غزة.

وقال حسين أمير عبد اللهيان إنه إذا لم يتوقف القصف الإسرائيلي على غزة “فأيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد”. وتابع: “المنطقة تشبه مخزون بارود قد ينفجر في أي لحظة”.

وقال عبد اللهيان إن “مسؤولية احتمال فتح جبهات جديدة” في المنطقة و”أي تصعيد لحرب اليوم” تقع مباشرة على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جهته أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن “الفصائل الفلسطينية تتخذ قراراتها بنفسها”.

وحث رئيسي فرنسا على المساعدة في “منع قمع” الفلسطينيين، وأضاف أن الوضع سيصبح أكثر تعقيداً إذا لم توقف إسرائيل “جرائمها”.