اليوم.. “المرور” يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة إلكترونياً.

وأضافت “المرور” في منشور عبر منصة “إكس”، أن المزاد يستمر حتى غد الإثنين 13 مايو، ويمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة، المشاركة في المزاد، عبر 4 خطوات؛ تبدأ بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرورـ ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.