عبر بوابة عمان وبالعلامة الكاملة .. طائرة الأخضر لنهائيات آسيا

حقق المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة (تحت 18 سنة) فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب سلطنة عمان بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقررة إقامتها في مملكة البحرين محققًا العلامة الكاملة ومتصدرًا ترتيب المنتخبات بواقع 9 نقاط.