عبر دورات مُتخصصة.. تأهيل الكوادر العاملة بالحج والعمرة

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وقعت وزارة الحج والعمرة، مذكرة تفاهم لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال إدارة مشاريع قطاع الحج والعمرة عبر دورات مُتخصصة، وذلك بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع فرع المملكة.

جاء ذلك في إطار تأهيل الكوادر الوطنية عبر عقد الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل التفاعلية، وتبادل الخبرات والمعارف المهنية بما يدعم توطين المهنة، وخلق بيئة متكاملة للمتخصصين في مجال إدارة المشاريع.

وتعمل المذكرة على نشر المعرفة في هذا المجال من خلال الزيارات المتبادلة بين مديري المشاريع في المملكة، إلى جانب التعاون في مجال تحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة، لتوفير فرص تدريبية لدعم فئة الشباب والمستجدين في إدارة المشاريع، إضافة إلى عملها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضع الوزارة ضمن أهدافها الرئيسة الارتقاء بمهارات وقدرات كوادرها البشرية، والعاملين في الخدمة الميدانية، عبر اعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة، وذلك لضمان خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين.

كما تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتيسير إجراءات أداء المناسك، وضبط وتقنين الخدمة من خلال عمليات التطوير وتوظيف التقنية بأفضل شكل ممكن، وإكمال البنى التحتية لتكون الخدمات المقدمة ذات معايير عالمية.