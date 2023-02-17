عبر مؤتمر ميونخ.. زيلينسكي يجدد طلبه “للطائرات المقاتلة”

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طلب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مجددا الطائرات المقاتلة في كملته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، الذي أطلق أعمال دورته الـ59 اليوم الجمعة.

ووجه زيلينسكي الشكر إلى المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكل الشركاء المشاركين في ميونخ، معربا عن امتنانه لكل شخص ساعد بلاده وقدم الدعم والأسلحة.

وشدد الرئيس الأوكراني، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن، على أن قواته تستطيع فعلها (هزيمة روسيا)، قائلا: “نحن جميعا معا.. نسنطيع أن نرى أنه ليس هناك بديل لانتصارنا”.

ولقيت كلمة زيلينسكي عاصفة من التصفيق من حضور الجلسة الافتتاحية في فعاليات المؤتمر، الذي يشارك فيه لفيف من المسوؤلين يمثلون 96 دولة.

وأوضح زيلينسكي أنه “في العام الماضي كنا نخبر العالم أننا سندافع عن أنفسنا إذا هاجمنا الروس.. الآن نحن نحتاج السرعة في تنفيذ اتفاقاتنا وتسليم الأسلحة، لأن الحيوات في أوكرانيا تعتمد على السرعة”.

وحذر الرئيس الأوكراني من أن موسكو تلتف على العقوبات المفروضة عليها.

وتعرضت روسيا مع بدء المعارك في البلد السوفياتي السبق لحزمة عقوبات غربية غير مسبوقة، لكن على ما يبدو تمكنت موسكو من تفادي تداعياتها إلى حد بعيد.

كما لفت الزيلينسكي إلى أن “روسيا تتدخل في شؤون العديد من الدول، الأمر لا يتوقف عند بلادنا فقط”، على حد قوله.

ويعتمد الرئيس الأوكراني على إثارة المخاوف من اتساع رقعة الصراع مع موسكو، لتحفيز الحلفاء إلى دعمه بالسلاح لوقف تقدم الجيش الروسي.

وقال إن “بلادنا لن تكون المحطة الأخيرة لـ(الرئس الروسي فلاديمير) بوتين، سيتجه نحو بلدان أخرى من الاتحاد السوفياتي السابق”.

كما جدد زيلينسكي طلبه بضرورة انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، قائلا إنه “لا بديل عن فوزنا بعضوية التكتل”.

والأسبوع المقبل تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الأول، فيما لا يبدو في الأفق ملامح حل سياسي للمعارك التي ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي وأمن الغذاء عالميا.