عبور 11 شاحنة بـ104 أطنان مواد إغاثية مقدمة من المملكة إلى سوريا

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عبرت 11 شاحنة إغاثية اليوم السبت منفذ غصن الزيتون السوري حيث تحمل مواد غذائية وإيوائية مقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيعها في المناطق المتضررة من الزلزال.

وسيشمل التوزيع عددًا من المناطق في شمال سوريا؛ منها جنديرس، وبلبل، وراجو، وأطمة، وسرمدا، وكفر تخاريم، ودار عزة، والأتارب، فيما خففت مخيمات مركز الملك سلمان للإغاثة، وطأة الشتاء على متضرري الزلزال في مدينة عفرين السورية.

ويأتي ذلك امتدادًا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين ووليِّ العهد.

وكان المتحدث باسم مركز الملك سلمان للأعمال الاغاثية والإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي، أكد أن المساعدات الإنسانية تبلغ 104 أطنان من المواد الصحية وسلال الغذاء، ومواد الإيواء من الخيام لحماية المتضررين من البرد القارس.

وكانت الطائرات الإغاثية السعودية قد توالى وصولها حيث وصلت الطائرة السادسة، مطار غازي عنتاب في تركيا، اليوم (السبت)، وتحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات.