عدد زوار موسم الرياض 2022 يصل إلى 12 مليون زائر

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أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه اليوم الأربعاء عن وصول عدد زوار موسم الرياض إلى 12 مليون زائر منذ انطلاق فعّالياته منذ 3 أشهر.

ويقدم موسم الرياض 2022 تماشيًا مع شعاره “فوق الخيال” مزيجًا من الخيارات الترفيهية المتنوعة التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم، عَبْر فعّاليات وعروض عالمية، من أبرزها مباراة كأس موسم الرياض المرتقبة غدًا في استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ومنذ انطلاقة فعّالياته المتنوعة، شهد الموسم أكثر من مليار تفاعُل في حفل افتتاحه، إضافةً إلى تحقيقه عددًا من الأرقام القياسية في حزمة من الفعاليات والمنشآت التي تؤسس لمستقبل ترفيهي عالمي على مستوى المملكة والمنطقة.