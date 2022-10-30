عدد ساعات النوم الكافية خلال اليوم.. استشاري أمراض واضطرابات النوم يُوضح (فيديو)

قال الدكتور صالح الدماس، استشاري أمراض واضطرابات النوم، يُفضل النوم مدة 7 ساعات متواصلة ليلا وعدم تقسيمها على مدار اليوم.

وأكد الدكتور صالح الدماس، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الإخبارية، أن النوم لمدة 7 ساعات، في الـ 24 ساعة كافية، ولكن هذه ليس الوضع المثالي أو الفطري.

وأضاف: “الوضع المثالي هو الـ7 ساعات من الوضع الليلي، فهو الوقت الطبيعي الذي يتوافق مع الساعة البيولوجية، ولكن في االعادي الشخص الذي سبع ساعات خلال اليوم أفضل من الذي ينام أقل من ذلك”.