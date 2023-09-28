عدد من طلاب وطالبات مدارس دار العلوم الأهلية يزورون مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالرياض

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زار عدد من طلاب وطالبات دار العلوم الأهلية، مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض، الذي يعدُّ أحد مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج “رؤية السعودية 2030″، وكان في استقبالهم قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عبدالله بن فهد الفارس.

وقدَّم المركز، نبذة تعريفية عن الخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة عبر رقم الطوارئ الموحد (911).

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض يخدم (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، ووحد عمل (62) غرفة عمليات في مكان واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911)، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية والخدمية.