عدم غسل الأسنان قبل النوم يهدد القلب

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كشفت دراسة يابانية حديثة أن عدم غسل الأسنان بالفرشاة قبل النوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت الدراسة التي أجريت على مرضى بمستشفى جامعة أوساكا في اليابان، أن الأشخاص الذين اعتادوا على تنظيف أسنانهم ليلا كانوا أقل عرضة لأمراض القلب.

وبينت أن البكتيريا العالقة في الفم هي المسؤولة عن الالتهابات في جميع أنحاء الجسم والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوصل الباحثون إلى نتائج هذه الدراسة بعدما درسوا حالات 1675 مريضا أعمارهم من 20 عاما وما فوق زاروا مستشفى جامعة أوساكا بين أبريل 2013 ومارس 2016 للفحص، حيث تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات بناءً على عادات نظافة الفم لديهم.

وقال مؤلفو الدراسة، إن النتائج تشير بوضوح إلى أن التنظيف بالفرشاة فقط في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم غير كافٍ وأن التنظيف ليلاً جيد للحفاظ على صحة جيدة.

وأضافوا أنه للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، من الضروري تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الإفطار، ولكن الأهم هو تنظيف الأسنان بالليل قبل الذهاب إلى الفراش.