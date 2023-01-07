عدو صامت دون أعراض أو علامات واضحة.. حذار من “القاتل الخفي”

من جهتها أوضحت أخصائية التغذية لانا فايد، أن ارتفاع مستوى الدهون في الدم ينتج غالبًا عن نمط حياة غير صحي، إن كان من حيث نوعية الطعام أو من حيث قلة الحركة، كما قد ينتج أيضًا عن “أمراض وراثية تتسبّب في إنتاج كميات كبيرة من الكوليسترول من الكبد، أو انخفاض قدرة الجسم على التخلُّص من الكوليسترول الضار”.