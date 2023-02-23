“عربة الدهناء” تسجل حضورها الأول خارجيًا في معرض عالمي

المناطق_واس

سجلت عربة الدهناء المدرعة السعودية، حضورها الأول خارجياً في معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023” خلال دورته السابعة في أبو ظبي.

وشاركت المدرعة السعودية التي تمثل فخرًا لصناعات العسكرية السعودية، في معرض الدفاع البحري المشارك في “آيدكس2023″، لتسجل بذلك مشاركتها الخارجية الأولى ممثلة لقطاع حرس الحدود في جناح وزارة الداخلية.

وتصنّف عربة الدهناء المدرعة والمصفحة، من المدرعات الحديثة المصممة للعمل في التضاريس الصعبة التي يعمل فيها عادة رجال حرس الحدود ميدانياً، كما تصنف من ضمن العربات التكتيكية المدرعة الصغيرة والمتوسطة الحجم (4×4) ومصممة من وحدات وخيارات متعددة توفر مستويات حماية مختلفة عالية حسب المهام المحددة ، يناسب التصميم العام للعربة المهام المختلفة للعربات العسكرية وذو درجة عالية من المرونة يناسب جميع متطلبات المهام المختلفة، مما يجعلها وسيلة شاملة وملائمة جدا لجميع المهام في ظروف ميدان القتال المغايرة الحالية وإطارات قوية وفقاً للمواصفات العسكرية تؤمن سرعة تنقل عالية في مختلف التضاريس ، كما تشتمل تجهيزات العربة على نظام نفخ الكفرات المركزي وهو شرط أساسي لإتمام أي مهمة بنجاح.