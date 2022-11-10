عرض جمجمة ديناصور للبيع في مزاد عالمي بـ 20 مليون دولار

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أعلنت دار المزادات العالمية “Sotheby’s” أنه من المتوقع أن يتم بيع هيكل جمجمة الديناصور “ريكس” بحوالي 20 مليون دولار أمريكي خلال الشهر المقبل، وذلك على حسب ما صدر عن الدار خلال البيان الصحفي لها، والتي أوضحت خلاله أنه تم إطلاق اسم Maximus على الجمجمة كونها تمثل اكتشافا حفريا نادرا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الـ”CNN” فإن سر تميز “Maximus” يكمن في كونها تحفة أثرية مكتملة، يقدر وزنها بأكثر من 200 رطل ويبلغ ارتفاعها 2 متر، ومن المتوقع أن تسجل جمجمة الديناصور “ريكس” أعلى قيمة بيع في المزادات المتعلقة بالحفريات عند عرضها في “نيويورك”، لتصرح Cassandra Hatton، رئيس العلوم والثقافة الشعبية بدار ” Sotheby’s” بأن جمجمة “Maximus” نادرة للغاية وعملية بيعها في المزاد لحظة غير مسبوقة.

نبذة عن جمجمة “Maximus”

تم تسليط الضوء على جمجمة “Maximus” عندما رصدت على أرض خاصة في تكوين “هيل كريك” بجنوب داكوتا، وهي هيكل منفصل عن ديناصور بالغ يدعى “ريكس” تم الحفاظ على عناصر الفك الحاملة للأسنان ومعظم عظام الجمجمة الخارجية، إلا أنه مع الأسف تعرض باقي الهيكل العظمي للديناصور ذاته للتآكل بفعل عوامل التعرية.

بدوره أشار Henry Galiano، مستشار التاريخ الطبيعي في دار سوذبير، إلى أن هذه الأحفورة النادرة بمثابة اكتشاف غير تقليدي، حيث تم التنقيب عنها في واحدة من أكثر المناطق تركيزًا لبقايا T. rex، وقاومت الجمجمة الكثير من العوامل البيئية لتحافظ على شكلها الأصلي، مرجعا الفضل في ذلك لعلماء الحفريات قائلا “بدون علماء الحفريات الميدانيين ذوي الخبرة الذين جمعوا هذه الجمجمة وحفظها بعناية، ربما تآكلت وفقدت إلى الأبد”.

مرور 25 عامًا على عرض أول ديناصور في مزاد علني

واسترسلت رئيس العلوم والثقافة الشعبية بدار ” Sotheby’s” تصريحاتها مشيرة إلى أن الديناصور الملقب بـ T. rex Sue أول ديناصور يُعرض في مزاد علني على الإطلاق منذ 25 عاما، حيث تم بيع الأحفورة مقابل 8.36 مليون دولار، وقد تم العثور عليه في Hell Creek، ومن هنا تم الكشف عن جمجمة “ماكسيموس”.

يعود تاريخ بيع أول ديناصور لعام 1997 والذي واجه بعض التحديات والمخاوف خاصة من العلماء كونها لن تكون متاحة للدراسة العلمية، من جانبه صرح جون دبليو هوجانسون، خلال إحدى الطبعات للنشرة الإخبارية للمسح الجيولوجي أن بيع الهيكل العظمي لـ Gorgosaurus، أحد أقارب T. rex، مقابل ما يزيد قليلاً عن 6 ملايين دولار، أثار المخاوف بين الخبراء، كون بعضهم يرى أن مثل هذه الحفريات بمثابة ملكية عامة يجب أن تتم دراستها أمام الجمهور للتعلم منها.