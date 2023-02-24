عرض جواز سفر الرئيس المصري الراحل أنور السادات في دار مزادات

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عرضت دار مزادات “هيرتاج” العالمية، جواز سفر دبلوماسي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بالغتين العربية والفرنسية، والذي يحمل رقم (1)؛ للبيع على موقعها.

ونشر دار المزادات صورة للجواز الذي صنفته بالقطعة رقم 47262، كان مكتوباً باللغتين العربية والفرنسية، ويحمل رقم “1”، وتمكن من جمع أكثر من 47 ألف دولار.

ويتكون جواز السفر من 48 صفحة “3.75 × 5.25″، وصدر في 19 مارس 1974، وظل ساري المفعول حتى 18 مارس 1981، بعد تجديده في 18 مارس 1979.

وأوضحت دار المزادات، أن جواز السفر، مكتوب عليه بالذهب باللغتين العربية والفرنسية، وتحتوي الصفحتان الثانية والثالثة على بيان مطبوع من وزير الخارجية يطلب تقديم العون والمساعدة لحامله، بينما تحتوي الصفحتان الرابعة والخامسة على المعلومات الشخصية للسادات وصورة بالأبيض والأسود، وتشمل تأشيرة واحدة مختومة من عام 1974.

وأضافت أنه على الرغم من عدم وجود أختام تأشيرة مقابِلة؛ فإن جواز السفر كان سارياً خلال العديد من الرحلات التاريخية التي قام بها الرئيس السادات، وضمن ذلك زيارته لإسرائيل في 19 نوفمبر1977.