عرعر تحتضن فعالية “صالون أدب”

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أقامت الموسوعة العالمية للأدب العربي “أدب” مساء الجمعة، فعاليات صالونها الأدبي في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بدعم وتمكين من هيئة الأدب والنشر والترجمة وبحضور عددٍ من مثقفي المملكة والمنطقه وأدبائها.

وشملت الفعالية أمسية شعرية، والتعريف بأبرز معالم المدينة، والتعرّف على تاريخها وأبرز معالمها وإرثها الحضاري والإنساني، بمشاركة العديد من شعراء المدينة، وأدبائها، بنصوص متنوعة.

يذكر أن فعاليات “صالون أدب” تنتقل بين محافظات المملكة؛ لتعزيز المعرفة بثقافة كل منطقة وتاريخها وأدبها، إضافةً إلى اكتشاف مواهبها.