“عروس البحر الأحمر” تستقطب زائريها بخيارات ترفيهية منوّعة

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يقضى سيّاح وساكنو مدينة جدة أفضل الأوقات سيما في إجازات نهاية الأسبوع في عددٍ من الأماكن الترفيهية المختلفة ومتنوعة النشاطات، حيث يمارس فيها الزوار جميع هواياتهم لما توفره من جانب ترفيهي لجميع أطياف المجتمع.

ويُلفت أنظار الزوار من خلال نقاط عناصر جذب في مختلف التجارب السياحية، الحدائق والأماكن المجهزة بأشكال متنوعة من الأجهزة التي تعطي المتنزهين جرعة من النشاط واللياقة بجانب حضور الأهالي للمسطحات الخضراء بما تشمله من ألعاب ترفيهية للأطفال، وحدائق الزهور، وكذلك تفضيل العديد من السياح قضاء أوقاتهم في مناطق المقاهي المتنوعة، والبعض الآخر يجد الأوقات الماتعة في ارتياد الملاعب المخصصة لممارسة رياضة كرة القدم والمشي وغيرها.

وجهزت أمانة محافظة جدة المتنزهات بمضامير للمشي في أماكن عديدة ومتنوعة في الحدائق العامة متوزِّعة في أرجاء المدينة، إضافةً لعددٍ من المواقع الحيوية التي توفر مرافق خدمية أخرى مثل: المطاعم، والمقاهي، مع الأخذ بعين الاعتبار تهيئة أماكن مخصصة للجلسات الخارجية التي تميزت بجماليات وأشكال مختلفة تنوَّعت ما بين النوافير التفاعلية وحدائق الزهور بجمال مختلف الألوان وتهدف في مضمونها إلى إضفاء أجواء ماتعة لجذب الزوار.