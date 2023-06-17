عروض الدرونز تُزين سماء “جادة تبوك”

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زيّنت عروض طائرات الدرونز سماء مهرجان “جادة تبوك” للإبل بمجسمات إبداعية، والتي تضمنت صوراً لشعارات المهرجان، وأخرى تعبيرية عن الإبل والتراث، وكذلك عبارات ترحيبية وكلمات دالة على هذا الموروث الثقافي، وعروضاً بصرية راقصة.

وشكَّلت كل طائرة درون نقطة ضوء أسهمت في تزيين السماء برسوم متحركة ثلاثية الأبعاد بإضاءة أكثر وضوحاً، والتي تعد من أحدث العروض ضمن سلسلة العروض المبتكرة والمتطورة لطائرات الدرونز لإدخال البهجة والسرور على الجمهور.

وتأتي هذه العروض ضمن البرامج المتنوعة والشاملة التي اعتمدها نادي الإبل، لتعزيز التراث التاريخي والتقاليد المرتبطة بثقافة الإبل، وتعزيز الانتماء الوطني وتنمية روح المواطنة لدى أفراد المجتمع.