عروض فنية وترفيهية في فعاليات “عيد البسطة” بأبها

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انطلقت مساء الخميس، فعاليات “عيد البسطة ” الذي يقام تحت مظلة هيئة تطوير عسير في القرية التراثية وسط مدينة أبها و لمدة 4 أيام.

واشتملت الفعالية على عزف موسيقي بآلات متنوعة وعروض شعبية قدمتها عدة فرق من منطقة عسير، حيث تُقدم خلال أيام الفعالية عدد من الفنون الأدائية مثل “الدمة” و”الخطوة” و” القزوعي” و” العرضة” و” اللعب”.

وجذبت الفعاليات الترفيهية التي تقام في منطقة عسير ومنها ” البسطة” و”المفتاحة” مئات الزوار منذ أول أيام عيد الفطر المبارك ، حيث يحرص الأهالي على اصطحاب جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال للاستمتاع بالفعاليات التي تقام في مدينتي أبها وخميس مشيط وعدد من محافظات المنطقة.