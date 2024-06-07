عزام الحربي: نسعى لايجاد علاقه جيدة بين التجار والمستوردين بخدماتنا اللوجستيه

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دعا المدير العام لشركة الوصول المبكر للخدمات اللوجستية الأستاذ عزام بن محمد الحربي إلى ضرورة العمل والتطوير في مجال الخدمات اللوجستية المتعلقة بالاستيراد والتصدير التخليص بناء على ما تم وضعه من قواعد وأنظمة مرتبطة بتنظيم العمل في هذا المجال وفق المعايير والقواعد المطروحة للنهوض بهذا القطاع وتسهيل الإجراءات وجعلها أكثر مرونة وتكيف مع الأنظمة والقوانين.

وأكد عزام أن العمل في مجال التخليص الجمركي يمثل العلاقة بين التجار والمستوردين وغيرهم وبين القطاع الحكومي والمنافذ سواء جوية و برية أو بحرية لتسهيل اجراءات وانهاء متطلبات الاستيراد والتصدير دون عناء او كلفة وجهد وهنا تلعب الخبرة والمهارة والتخصص والجودة والإتقان والالتزام دورا كبيرا في ذلك ويأتي كل ما ذكر لمواكبة ما تبقى من المرحلة المقبلة.

وأشار عزام إلى أن الشباب المتعلم والمنظم القادر على العمل لساعات أطول وإنتاج متسارع سيكون لهم الدور الأكثر تأثيراً في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وكشف عزام أن سوق التخليص الجمركي السعودي يقدر بـمليارات الريالات نظرا لما تمر به بلادنا الغالية من تطور ونهضة جعلت المملكة العربية السعودية تتربع على عرش الاقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع كما أن النهضة وعجلة الاقتصاد السعودي سريعة ومتطورة.

وحول توقعاته للسنوات القليلة القادمة، أكد أن معدل التغير سيكون سريعا جدا، نتيجة التطور التقني وتطور العلوم التطبيقية وتسارع نمط الحياة اليومية، لافتا إلى أن التطور الهائل والمستمر لتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام سيكون له أكبر الأثر في الحياة اليومية وفي أداء المؤسسات العامة والقطاع الخاص، مع تزايد الاعتماد على الطاقة، نتيجة نمو الاحتياج والاستمرار في تطوير تطبيقات الحكومة الإلكترونية كإحدى أهم أدوات التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وتحدث عزام عن الخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي بقوله إن عملية التخليص الجمركي في السعودية من أهم العمليات التي يمر بها التاجر، وهي عملية تتم من خلال مرحلتين، مرحلة الإجراءات الروتينية والتي تضمن تقديم المستندات وتحضير الأوراق المطلوبة وتسديد الرسوم الجمركية والضرائب المطلوبة، والمرحلة الثانية هي مرحلة نقل البضائع، ولأهمية هذه العملية تقوم هيئة التخليص الجمركي في السعودية بتقديم لائحة تنظم هذه العملية وتوضحها لتسهل على التاجر الإجراءات.

كماأانه يوجد في السعودية تقريبا أكثر من 500 شركة تخليص جمركي .

وتاسست شركتنا عام ٢٠١٧ في الخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي وغيرها من الخدمات وبدئنا بالعمل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض حتى استمرت سلسلة التطور وامتدت للمنافذ البرية والبحرية والجوية للتخليص الجمركي للبيانات الصادرة والواردة من دول مجلس التعاون والدول العربية والترانزيت من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية.

كما أننا نقدم بالأضافه الخدمات اللوجستية التي نقدمها للعملاء حسب الرغبة من نقل بضائعهم داخل وخارج المملكة العربية السعودية والاستشارات الجمركية وأنماط الحلول والاستشارات التي أصبحت تشكل جانب هام في هذا القطاع وغيره فأصبحت معظم الشركات تأخذ الاستشارات من قبل الجهات المتخصصة قبل الخوض في أي مسالة تجارية.