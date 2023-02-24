“عسفان الخالدية” يتوج بكأس المنيفة في كأس السعودية

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انطلق يوم الجمعة اليوم الأول من بطولة كأس السعودية الأغلى في العالم على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية البالغ مجموع جوائزها 35.35 مليون دولار.

وحصد الجواد “عسفان الخالدية” المملوك لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أغلى جوائز اليوم بعد فوزه بكأس المنيفة العربية للخيل الأصيلة المصنف فئة ثانية ووصل مجموع جوائزه إلى مليون دولار، وبقيادة الخيال عبدالله العوفي وإرشاد المدرب سعد بن مطلق قطع “عسفان الخالدية” مسافة 2100 متر في 2.18.43 دقيقة.

وخلال الأشواط الأربعة التي أقيمت تحت مسمى “تحدي الخيالة العالمي” توج 4 فرسان مختلفين كانت من من بينهم البريطانية جوانا ماسون قائدة الحصان “مدباس” التي حلت ثالثة في أعلى الفرسان تحقيقا للنقاط.

وجرت الأشواط الـ2 والـ3 والـ5 والـ7 تحت اسم تحدي الخيالة العالمي، وفاز بالشوط الثاني “وجاب” مع الخيال لويس سايز، وبالثالث “مدباس” مع الخيالة جوانا ماسون وبعد الشوط الرابع استؤنف التحدي بالشوطين الـ5 والـ6.

وفاز بالشوط الخامس “حبيبي قو لكي” مع الخيال بايرزهان مورزاباييف، وبالسادس “ستاركات” مع الخيال يوجا كاوادا.

وحقق الأميركي سايز بطل عام 2020 المركز الأول برصيد 37 نقطة، بينما حلت جوانا ثانية برصيد 29 نقطة، وفي المركز الثالث جاء الخيال الياباني يوجا كوادا برصيد 25 نقطة.

وتعود ملكية “مدباس” إلى أبناء محمد بن هادي بن خيوط، و”حبيبي قو لكي” إلى رفاعي صنت الغريبان، و”ستاركات” إلى نواف ساري راشد المطيري.

وانطلق اليوم الأول من بطولة كأس السعودية بشوط الميل للأفراس “مستورد وإنتاج مفتوح الدرجات” وتوجت به الفرس الأميركية “عليا” لمالكها عبدالإله عبدالعزيز الموسى بعدما قطعت مسافة 1600 متر رملي في 1:40.067 دقيقة بقيادة الخيال فيكتور غوتيريز وتوجيه المدرب جيفريوود راف متقدمة على 19 منافسا ووصل مجموع جوائز الشوط إلى 250 ألف دولار.

وحقق “إلكتابيليتي” كأس طويق وهو المملوك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقطع مسافة 1800 متر على المضمار الرملي في دقيقة و52 ثانية و64 جزءًا من الثانية متفوقًا على 16 حصانًا آخر. وحُدد العمر بـ4 أعوام فأكثر في الشوط وخصص للمستورد والإنتاج مفتوح الدرجات، بمجموع جوائز 500 ألف دولار، يذهب نصفها إلى المركز الأول.

وفاز الحصان الإيرلندي “قادر” بالمركز الأول للشوط السابع من أول أيام بطولة كأس السعودية وحمل الشوط، الذي امتد لـ2100 متر على مضمار عشبي اسم كأس الشوط السعودي الدولي وقطع “قادر” بقيادة الخيال الإيطالي ألبرتو سنا المسافة في 2:09.92 دقيقة متفوقًا على 13 منافسًا وبلغ مجموع جوائز الشوط نصف مليون دولار بينها 300 ألف للمركز الأول وتعود ملكية “قادر” لإسطبل الرفقة ويدربه فوزي ناس.