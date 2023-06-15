عسيري: المناعة المجتمعية أوقفت آخر إجراءات “كورونا”

المناطق_الرياض

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، أن تصدي المملكة حكومةً وشعباً لجائحة فيروس كورونا أقرب ما يكون للكمال البشري كون أعمال البشر لا تصل الكمال.

وأوضح اليوم (الخميس) أن إيقاف المملكة آخِر الإجراءات الرئيسية لكورونا والسماح بسفر المواطنين إلى الخارج دون اشتراط التحصين، جاء نتيجة نجاحها في رفع المناعة المجتمعية ضد الفيروس إلى أعلى مستوى ممكن.

وأشار إلى أن اللقاحات أنقذ الله بها آلاف الأرواح في المملكة، ونِسَبُ التغطية بأخذها والحماية من المرض الشديد والوفاة كانت أعلى من الدول المنتجة لهذه اللقاحات، مبيناً أن الواقع أبلغ رد على الإشاعات المغرضة وادعاء المؤامرات.

وكانت المملكة أعلنت السماح بسفر المواطنين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح فيروس كورونا بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محلياً وعالمياً.