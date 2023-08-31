عشرات الجرحى الفلسطينيين خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس

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أصيب عشرات الفلسطينيين، بجروح وحالات اختناق أمس ، خلال عملية اقتحام واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه قدمت الإسعافات الأولية لنحو ٤٠ فلسطينياً، خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية، من مدينة نابلس، والتي تخللها إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع صوب الفلسطينيين، ترافق ذلك مع اقتحام عشرات المستوطنين، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة بالمدينة.

وفي القدس المحتلة، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل فلسطيني، وتدمير محتوياته.