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عشرات الضحايا في فيضانات بالنيجر

12 يونيو 2024 - 1:00 صباحًا

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أعلن الدفاع المدني في النيجر أن 17 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 23 آخرون جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد.

ونقلت وكالة أنباء النيجر عن إدارة الحماية المدنية مساء الثلاثاء أن بعض الضحايا لقوا حتفهم جراء الانهيارات الناجمة عن الأمطار والفيضانات.

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وأشارت إلى أن مقاطعة “مارادي” وسط جنوبي البلاد كانت الأكثر تضرراً حيث توفي منها 13 شخصاً.

وقال مسؤول الإعلام في الحماية المدنية الكولونيل ميجور باكو بوبكر, إن الفيضانات أثرت على 23 إدارة في 15 مقاطعة بالبلاد، كما تضررت 434 أسرة وأدت لانهيار

12 يونيو 2024 - 1:00 صباحًا
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