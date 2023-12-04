عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، مقتل وإصابة عديد من المدنيين، قُبيل منتصف الليلة، بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، بصاروخ أطلق من قِبل طائرة استطلاع إسرائيلية.

وتسبّب استهداف بوابة المستشفى، في سقوط 4 قتلى و9 جرحى على الأقل، إلى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يُوجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد لجأوا للمستشفى طلباً للأمان.