عضو في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير: نطالب بجلوس الجيش السوداني والدعم السريع إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب

شدد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير “ماهر أبو الجوخ”، على أهمية التوصل لاتفاق سريع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أقرب وقت ممكن.

وأوضح في تصريحات لـ “الحدث”، أن الأوضاع المضطربة في السودان بعد الثورة خلفت أوضاعا إنسانية صعبة للغاية، خاصة بعد المعارك الدائرة في الأقاليم والولايات السودانية المختلفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

ودعا طرفي النزاع إلى تغليب المصلحة الوطنية السودانية والنظر إلى أوضاع المواطن السوداني، ووضعه فوق أي اعتبار أو مصلحة.