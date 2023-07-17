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عضو المركز الوطني للدراسات: زيارة أردوغان إلى المملكة إضافة مهمة لمسار العلاقات السعودية التركية

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 يوليو 2023 - 10:54 مساءً

المناطق ـ متابعات

أكدت عضو مجلس المركز الوطني للدراسات والبحوث د. نوف الغامدي أهمية زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى المملكة، التي تعد إضافة مهمة لمسار العلاقات السعودية – التركية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت في تصريحات لقناة «الإخبارية» أن الجانبين السعودي والتركي لديهما فرص أكبر يفترض بشأنها وجود تبادل تجاري وشراكات مستقبلية كبيرة، مشيرة إلى أن المستهدف هو تعميق الشراكة للوصول بالتبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

ولفتت إلى أهمية الدعم إلى أهمية قرار المملكة بتوقيع اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي.

 

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 يوليو 2023 - 10:54 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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