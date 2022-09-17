عضو بهيئة التدريس بجامعة الملك سعود: المملكة تلعب دورا كبيرا في عملية التوازن الاقتصادي عالميا

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قال الدكتور عثمان البريكان، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، إن المملكة العربية السعودية تلعب دورا كبيرا في عملية التوازن الاقتصادي في العالم، مؤكدا أنها تمثل رقما صعبا في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والأمني.

وأضاف أن المملكة نجحت بفضل الإجراءات التي اتخذتها في التغلب على أزمة كورونا، وتقليل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حافظت على أسعار النفط، وجعلتها لا تتأثر بالحرب، كما حدث في بعض السلع الغذائية.

وبين أن اليوم الوطني يفترض أن يكون درسا، ونعرف جميعا كيف استطاع أجدادنا من خلال تحديهم للانقسامات إلى تحويل البلاد إلى دولة نسيجها واحد.