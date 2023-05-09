عضو جمعية الاقتصاد السعودية: التوقيع مع ليونيل ميسي له أثر إيجابي على الدوري السعودي وجذب الجماهير (فيديو)

قال محمد بن فريحان عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن مثل هذه الأيقونات العالمية كميسي عندما تكون موجودة داخل المملكة العربية السعودية تلفت الانتباه، لما ورائهم من شعبية كبيرة جدا، كصفقة رونالدو التي أنتجت عملية مشاهدة للدوري السعودي في أكثر من 120 دولة.

وأضاف خلال مداخة تلفزيونية أن هذه الصفقات تعتبر من الأشياء الإيجابية للدوري السعودي، لأنها ترفع القيم الإعلامية والتسويقية، بالإضافة للتسويق للمملكة، مستهدا بما كتبه ميسي أن السعودية بلد خضراء وليست صحراء كما يظن البعض.

وأوضح أنه في بعض المباريات التي يكون نادي النصر مشاركا فيها يوجد جماهير غفيرة عربية وأجنبية في المدرجات، مشيرا إلى أن مثل هذا التغير يوضح رؤية المملكة بشكل أكبر.