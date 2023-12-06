عضو في المجلس الثوري لحركة فتح: إسرائيل ستتغير رغمًا عنها بعد انتهاء “العدوان” وستفهم أن الحل الأمني سيجلب لها الأذى مثل الفلسطينيين

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح “محمد الحوراني”، أن إسرائيل ستتغير رغما عنها بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الجميع الآن بات يطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن إسرائيل ستفهم أن الحل الأمني سيجلب لها الأذى مثل الفلسطينيين تماما.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت منذ بداية الأزمة الرواية الإسرائيلية، ولم تستمع إلى الأطراف الأخرى.