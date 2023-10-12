عضو في المجلس الثوري لحركة فتح: إسرائيل تنتقم من الشعب الفلسطيني وليس حماس.. وتمهد للدخول إلى غزة

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح “محمد الحوراني”، أن إسرائيل تنتقم من الشعب الفلسطيني وليس حماس.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الطيران الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على قطاع غزة المحاصر، ما خلف مئات الشهداء والمصابين جراء القصف المستمر.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر يزداد سوءا خاصة مع انقطاع المياه والكهرباء وهو ما ينذر بأزمة إنسانية في غزة.

وأوضح أن الدعم الدولي لإسرائيل فتح لها المجال لاستخدام العنف ضد الشعب الفلسطيني، وهو كذلك يمهد لها الدخول البري لقطع غزة.