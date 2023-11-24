عضو في مجلس الشورى: المملكة لا تنتظر شكرا من أحد ولا تلتفت للمغرضين في مساندتها لقضايا العرب والمسلمين

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور “إبراهيم النحاس”، أن المملكة العربية السعودية لا تنتظر شكرا من أحد، ولا تلتفت للمغرضين في مساندتها لقضايا العرب والمسلمين.

وأوضح أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت دائما ولا تزال تقف بكل قوة في مساندة الشعب الفلسطيني، حتى استعادة حقوقه المشروعة.

وأفاد بأن المملكة تدرك تماما أن الشعوب العربية مؤمنة بها، وأن الحملات المغرضة لا تأتي إلا من الأعداء والخونة.