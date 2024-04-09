عضو في هيئة كبار العلماء: الأفضل أن يخرج المسلم زكاة الفطر بنفسه ولا يعتمد على الجمعيات الخيرية

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ “عبد السلام السليمان”، إن الأصل أن المسلم يقوم بأداء العبادات بنفسه؛ ومن ضمنها “زكاة الفطر”.

وأضاف خلال حديثه في برنامج فتاوى عبر قناة السعودية، أنه من الأفضل أن يخرج المسلم زكاة الفطر بنفسه ولا يعتمد على الجمعيات الخيرية.

وذكر أنه من الواجب على الوالد أن يعود أبنائه إخراج زكاة الفطر للفقراء والمساكين والمحتاجين، حتى يزرع فيهم منذ الصغر حلاوة إحياء هذه الشعيرة المباركة.