عضو في هيئة كبار العلماء: على الجميع المساهمة في الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم

وجه عضو هيئة كبار العلماء الدكتور “سعد الشثري”، أن دعوة إلى جميع المواطنين للمساهمة في الحملة الشعبية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح أن المساهمة في رفع الضرر وإغاثة الملهوف وخاصة إن كان المسلم هو أمر ديني وشرعي وسنة متبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن ما يبذله المسلم في سبيل الله يعود عليه بالنفع الكثير حيث قال تعالى “وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين”.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني أوضاعا إنسانية صعبة تستوجب على المسلم أن يبذل ما يستطيع من أجل إغاثته في محنته.