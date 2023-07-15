عضو مجلس الشورى: المملكة في مرحلة تطوير وتنمية كبيرة.. والأمر الذي يميز منطقة جنوب شرق آسيا هو بعدها عن الصراعات الدولية

قال الدكتور “إبراهيم النحاس” عضو مجلس الشورى، إن المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة تطوير وتنمية كبيرة جدا، وهذه المرحلة تتطلب أصدقاء وشركاء دوليين جدد.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن سبب تأخر التعاون بين مجلس التعاون الخليجي، ودول جنوب شرق آسيا، يعود إلى عدم الاستقرار السياسي الذي كانت تعانيه دول هذه المنطقة، إضافة إلى عدم نموها الاقتصادي الملحوظ إلا في آواخر التسعينيات.

وأوضح أن التحديات التي مرت بها المنطقة العربية، حالت دون تمكن مجلس التعاون الخليجي من عقد شراكات دولية عديدة.

وأشار إلى أن أهم ما يميز دول جنوب شرق آسيا هو بعدها عن الصراعات الدولية، والمشكلات العالمية.